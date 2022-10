Điều tra vụ người phụ nữ mang thai bị hành hung ở Hải Phòng

Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng đang điều tra vụ một phụ nữ mang thai bị hàng xóm hành hung ở xã An Đồng, huyện An Dương.

"Chúng tôi đã tiếp nhận hồ sơ và đang xử lý vụ việc. Quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu xử lý đến đó, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật", chỉ huy Công an huyện An Dương nói với Zing.