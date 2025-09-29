Điều tra vụ người đàn ông tưới xăng tự thiêu, xuất hiện đoạn clip ghi cảnh giằng co

Đàm Đệ | 29/09/2025 19:22

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông ở TPHCM tưới xăng lên người rồi bật quẹt gas, khiến ngọn lửa bùng lên bao trùm toàn thân.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông tưới xăng lên người rồi châm lửa phóng hỏa.

Ngày 29/9, lãnh đạo UBND xã An Nhơn Tây (TPHCM) xác nhận, vụ việc trong clip nói trên xảy ra trên địa bàn. 

tu thieu 1.png
Người đàn ông tưới xăng lên người. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung trong clip, hiện trường vụ việc là trước một hiên nhà. Người đàn ông mặc áo thun xanh lá, quần soóc, tay cầm can xăng nói: “Muốn chết phải không?” rồi tưới xăng từ đầu xuống.

Một người đàn ông lớn tuổi chạy đến nói lớn: “Mày ra khỏi nhà tao” và xô đẩy kêu người áo xanh “đi! đi”. Người phụ nữ chạy đến gần, kéo người đàn ông lớn tuổi lại, hô hoán: “Ba, hộp quẹt kìa ba!”. Người đàn ông lớn tuổi trả lời: “Hộp quẹt có gas đâu”.

Khi vừa đổ xăng lên người, người đàn ông bật quẹt gas khiến ngọn lửa cháy bùng, bao trùm.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều 28/9. Người đàn ông tự thiêu là T.T.T. (39 tuổi, quê Vĩnh Long, ngụ ở xã An Nhơn Tây). Được biết khi đó, những người xung quanh đã lao vào ứng cứu, dập lửa và đưa T. đi cấp cứu.

Công an xã An Nhơn Tây đang phối hợp cùng Công an TPHCM để điều tra, làm rõ vụ việc. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-tu-thieu-xuat-hien-doan-clip-ghi-canh-giang-co-2447349.html
