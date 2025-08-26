Điều tra vụ cô gái bị chủ nhà hành hung ở TP HCM

Người đàn ông xuất hiện liên tục hỏi cô gái "ăn cắp đúng không", sau đó liên tục đánh cô gái.

Ngày 25-8, Công an phường Tân Bình (TP HCM) đang xác minh video một cô gái bị người đàn ông hành hung tại một quán ăn.

Hình ảnh ghi lại.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh cô gái đang làm việc trong quán ăn. Lúc này, xuất hiện một người đàn ông cởi trần đến hỏi cô gái có phải là người "ăn cắp". Sau đó, người này dùng tay đánh vào mặt cô gái.

Khi cô gái chạy kêu cứu, người đàn ông đuổi theo, đẩy xuống sàn và tiếp tục đánh. Một người phụ nữ bên ngoài phát hiện và hô hoán thì người đàn ông mới dừng lại.

Vụ việc được xác định xảy ra vào sáng cùng ngày ở một quán ăn trên đường Trường Chinh, phường Tân Bình.

Bước đầu xác định cô gái bị đánh là người thuê mặt bằng kinh doanh quán ăn, người đàn ông là chủ nhà. Mâu thuẫn xuất phát từ việc thuê mặt bằng.

Hiện Công an phường Tân Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý người đàn ông với lỗi cố ý gây thương tích.

