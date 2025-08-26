Điều tra vụ cô gái bị chủ nhà hành hung ở TP HCM

Khi cô gái chạy kêu cứu, người đàn ông đuổi theo, đẩy xuống sàn và tiếp tục đánh. Một người phụ nữ bên ngoài phát hiện và hô hoán thì người đàn ông mới dừng lại.

Vụ việc được xác định xảy ra vào sáng cùng ngày ở một quán ăn trên đường Trường Chinh, phường Tân Bình.