Điều tra vụ bé gái 15 tuổi bị ép vào quán karaoke và xâm hại ở Vĩnh Phúc

Sau khi nhận được tin nhắn của con, anh P. tức tốc xuống địa bàn huyện Tam Dương và báo sự việc tới Công an huyện.





Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc, cháu gái sau đó được bàn giao cho anh P.



Anh P. cho hay, cháu nói bị đánh đập và xâm hại nên tôi tiếp tục làm đơn trình báo tới cơ quan công an. Rất mong cơ quan công an sớm làm sáng tỏ vụ việc.