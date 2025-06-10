Điều tra tài xế ô tô bán tải tấn công người lái xe tải sau va chạm giao thông

Sáng 6/10, UBND phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an phường này đang tiếp tục lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ tài xế ô tô bán tải đánh tài xế xe tải. Hiện những người liên quan đang làm việc với công an.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 5/10, Công an phường Buôn Hồ nhận tin tố giác tội phạm của anh Nguyễn Hoàng Liên S. (SN 1990, ngụ phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) về việc bị một người đánh, làm hư hỏng điện thoại sau va chạm giao thông.

Theo trình báo của anh S., khoảng 19h45 cùng ngày, anh S. đang điều khiển xe tải loại 2,4 tấn lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng phường Buôn Hồ đi phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk thì xảy ra va chạm với ô tô bán tải mang BKS 86C - 183.31.