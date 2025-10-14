Điều tra mở rộng nhiều sai phạm khác trong vụ án ‘Shark Bình’

Không chỉ tiền ảo, Công an Hà Nội tiếp tục phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực bất động sản thuộc hệ sinh thái NextTech. Năm 2022, Shark Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS NextLand, giao cho các cá nhân thân cận điều hành.

Cơ quan điều tra phát hiện công ty này duy trì song song hai hệ thống sổ sách kế toán, ghi giá bán thấp hơn thực tế để trốn thuế, che giấu doanh thu, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Đại tá Thành Kiên Trung kêu gọi các nhà đầu tư từng tham gia dự án AntEx sớm trình báo để cơ quan điều tra tổng hợp, làm rõ thiệt hại. Đồng thời, ông đề nghị những đối tượng liên quan chưa ra trình diện cần sớm ra đầu thú để được xem xét khoan hồng.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra toàn bộ hệ sinh thái NextTech, làm rõ dấu hiệu lừa đảo, rửa tiền và gian lận tài chính tại nhiều công ty thành viên khác.