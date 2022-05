Điều tra kẻ tung 'ảnh chế' bôi nhọ SEA Games 31

Ngày 12/5, trao đổi với VOV.VN, đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống công nghệ cao - Bộ Công an (A05) cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh đối tượng "chế ảnh" áp phích của SEA Games 31 và tung ảnh lên các diễn đàn.

Cụ thể, các đối tượng này đã lấy hình ảnh tấm áp phích cổ động cho SEA Games 31 và sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cố tình viết sai chính tả, từ "Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31" thành "Đại hội Thể thao Đông Lam Á lần thứ 31". Dòng chữ "Welcome to" được sửa thành "Welcom to".