Điều mới lạ của vùng đất lịch sử Hóc Môn và Quận 12 náo nhiệt

Sau đó, du khách sẽ đến công viên cá koi Rin Rin Park - công viên cá koi có quy mô lớn nhất Việt Nam với những giống cá koi đẹp và nhiều màu sắc lạ mắt nhập khẩu từ Nhật Bản. Hành trình tour tiếp tục với các điểm đến chùa Hoằng Pháp, đền Bình Nhan...

Tại quận 12, du khách sẽ trải nghiệm: Công viên phần mềm Quang Trung - khu phần mềm đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam với nhiều mô hình, công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Bên cạnh đó, đoàn di chuyển thăm viếng Nhà truyền thống chiến khu An Phú Đông nhằm ghi nhớ công ơn của quân và dân trong kháng chiến chống Pháp-Mỹ; tiếp đến, đoàn chiêm bái Tu viện Khánh An - di tích lịch sử cấp Thành phố, một trong những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, gắn liền với các sự kiện lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của quân và dân An Phú Đông. Sau đó, đoàn di chuyển tham quan Khu du lịch Bến Xưa…