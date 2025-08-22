Điều kiêng kỵ vào 12 giờ trưa và 12 giờ đêm trong tháng cô hồn, ai cũng nên biết

Tháng 7 âm lịch hàng năm vẫn còn gọi là tháng 'cô hồn' với nhiều những kiêng kỵ dân gian cần tránh để may mắn cả tháng. Ảnh minh họa

Người dân quan niệm, trong tháng ‘cô hồn’ không đem lại may mắn nên hầu hết các công việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm,… đều tránh tháng 7 âm lịch này.

Ở nước ta, tháng 7 âm lịch hay còn gọi tháng ‘cô hồn’ là một tín ngưỡng tâm linh dân gian được truyền từ đời này sang đời khác. Mọi người cho rằng tháng này là tháng của ‘ma quỷ’. Đặc biệt vào Rằm tháng 7, đó là ngày "xá tội vong nhân". Ngày ‘âm khí xung thiên’ khi Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan để ma quỷ được tự do trở về dương thế.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền cả những điều con người nên làm và không nên làm trong tháng cô hồn để cho cầu mong được bình an, hạnh phúc.

Những điều nên làm hay không nên làm trong tháng cô hồn đều là những tín ngưỡng dân gian theo kinh nghiệm truyền lại mà không ai hay một ngành khoa học nào có thể kiểm chứng đúng sai. Nhưng với quan niệm rằng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên nhiều người dân vẫn chú trọng làm theo để an tâm về mặt tâm lý hơn.

Dưới đây là điều kiêng kỵ vào 12 giờ trưa và 12 giờ đêm tháng cô hồn ai cũng nên biết

* Kiêng kỵ vào 12 giờ trưa trong tháng ‘cô hồn’

+ 12 giờ trưa trong tháng ‘cô hồn’ khi ăn uống, bạn cần tránh cắm đũa đứng giữa bát cơm, không gõ mâm gõ nồi thành tràng dài bởi đây là hình thức cúng tế giống như kiểu thắp hương nên dễ dẫn dụ ma quỷ vào nhà ăn chung.