Điều kiêng kỵ vào 12 giờ trưa và 12 giờ đêm trong tháng cô hồn, ai cũng nên biết

Quan niệm trong tháng 7 âm lịch
Ở nước ta, tháng 7 âm lịch hay còn gọi tháng ‘cô hồn’ là một tín ngưỡng tâm linh dân gian được truyền từ đời này sang đời khác. Mọi người cho rằng tháng này là tháng của ‘ma quỷ’. Đặc biệt vào Rằm tháng 7, đó là ngày "xá tội vong nhân". Ngày ‘âm khí xung thiên’ khi Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan để ma quỷ được tự do trở về dương thế.
Người dân quan niệm, trong tháng ‘cô hồn’ không đem lại may mắn nên hầu hết các công việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm,… đều tránh tháng 7 âm lịch này.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền cả những điều con người nên làm và không nên làm trong tháng cô hồn để cho cầu mong được bình an, hạnh phúc.
Những điều nên làm hay không nên làm trong tháng cô hồn đều là những tín ngưỡng dân gian theo kinh nghiệm truyền lại mà không ai hay một ngành khoa học nào có thể kiểm chứng đúng sai. Nhưng với quan niệm rằng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên nhiều người dân vẫn chú trọng làm theo để an tâm về mặt tâm lý hơn.
Dưới đây là điều kiêng kỵ vào 12 giờ trưa và 12 giờ đêm tháng cô hồn ai cũng nên biết
* Kiêng kỵ vào 12 giờ trưa trong tháng ‘cô hồn’
+ 12 giờ trưa trong tháng ‘cô hồn’ khi ăn uống, bạn cần tránh cắm đũa đứng giữa bát cơm, không gõ mâm gõ nồi thành tràng dài bởi đây là hình thức cúng tế giống như kiểu thắp hương nên dễ dẫn dụ ma quỷ vào nhà ăn chung.
+ 12 giờ trưa không đưa trẻ con ra đường trong tháng ‘cô hồn’. Thời điểm này không chỉ nắng nóng mà dân gian quan niệm, đưa trẻ ra đường giờ này không tốt cho trẻ, dễ bị bắt vía.
+ Ngủ trưa không nên quay chân hoặc quay đầu ra cửa vì đó là tư thế dành cho người đã mất.
+ Không quan hệ tình dục lúc 12 giờ trưa tháng ‘cô hồn’. Quan hệ tình dục là hành vi âm dương giao hợp, cần phải có linh khí thuần âm trợ lực, thường làm vào buổi tối, khi âm khí đang thịnh. Vào giờ Ngọ là thời điểm âm khí yếu nhất trong ngày, theo dân gian truyền rằng, quan hệ lúc này sinh con ra không được nhanh nhẹn.
* Kiêng kỵ lúc 12 giờ đêm trong tháng ‘cô hồn’
+ Vào ban đêm trong tháng ‘cô hồn’ nếu nghe thấy tiếng gõ cửa, nhất định không được mở cửa. Nếu đã nhỡ mở cửa thì hãy bình tĩnh, tuyệt nhiên không được sợ hãi, nếu nhìn thấy có những đồ vật cũng không được nhặt lên. Theo truyền thuyết, có người nghe tiếng gõ cửa vào 12 giờ đêm, khi mở cửa phát hiện một đôi găng tay đặt trước nhà đã tò mò nhặt lên, đeo vào và từ đó bị gặp nhiều xui xẻo.
+ Buổi tối, nhất là 12 giờ đêm trong tháng ‘cô hồn’ không nên nhìn ra cửa sổ hoặc nhìn vào gương. Những người hay xem phim ma hay phim kinh dị đều biết, gương là con đường giao giữa thế giới của người và ‘ma quỷ’, cánh cửa đưa ‘ma quỷ’ đến với thế giới của con người.
+ Khi đi trong đêm vào tháng ‘cô hồn’, nghe thấy đằng sau có tiếng gọi từ đằng sau thì cũng tuyệt đối không được trả lời hay quay đầu lại nhìn vì có thể là trò đùa của ‘ma quỷ’ trêu ghẹo.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.