Điều kiêng kỵ khi làm lễ cúng Rằm tháng Giêng để hút may mắn, tài lộc

Theo tập tục dân gian của người Việt, lễ cúngRằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu, Tết Thượng nguyên), có phần quan trọng hơn so với các ngày rằm khác trong năm. Vì đây là ngày rằm đầu tiên trong năm nên mọi người rất chú trọng việc cúng lễ bởi quan niệm: "Đầu xuôi đuôi lọt".

Đây cũng là lý do có câu nói: "Cúng bái cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng". Tháng Giêng cũng là dịp để mọi người vãn cảnh, du xuân, đi lễ ở phủ, đền, chùa, miếu...

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng có thể có cả đồ chay và đồ mặn.



Ngoài ra, do ảnh hưởng của Phật giáo, vào Rằm tháng Giêng, Phật tử sẽ ăn chay, dâng lễ chay, đi chùa thắp hương, cúng dường tam bảo, vấn an chư tôn đức tăng ni với mong muốn tại ít nhiều công đức, "gieo bòn phước đức". Tất cả tập tục trên đều nhằm thể hiện ước nguyện một năm mới khởi đầu tốt đẹp, phát tài, phát lộc, an lành và hạnh phúc.