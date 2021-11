Điều kiện nhận hỗ trợ khi không đăng ký tạm trú

Theo Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 quy định đối tượng, định mức và thủ tục hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, thì người lao động tự do có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn tỉnh bị mất việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 là đối tượng được hỗ trợ; trường hợp không thuộc diện thường trú, tạm trú thì phải sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh trước ngày 1/5/2021.