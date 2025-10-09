Điều ít biết về vận động viên quốc gia đóng chiến sĩ trẻ tuổi nhất 'Mưa đỏ'

Trong dàn diễn viên trẻ tham gia phim điện ảnh Mưa đỏ, Trần Gia Huy là người đảm nhận vai chiến sĩ trẻ tuổi nhất tên Tấn. Trong phim, Tấn là chiến sĩ cuối cùng được tăng cường vào Tiểu đội 1. Đây cũng là nhân vật có vai trò đặc biệt trong đường dây kịch bản.

Vốn là sinh viên mới ra trường, Tấn gây ấn tượng với sự ngây thơ, bồng bột, nhưng giàu nhiệt huyết và tinh thần quả cảm của một người trẻ. Tấn là nhân vật duy nhất còn sống sót trở về sau trận đánh, ngay trước thời điểm Hiệp định Paris 1973 được ký kết.

Trần Gia Huy đảm nhận vai chiến sĩ Tấn trong "Mưa đỏ".

Vì mới tốt nghiệp được một năm và lần đầu tham gia một dự án điện ảnh lớn, Trần Gia Huy phải đối diện với áp lực tâm lý không hề nhỏ. Nam diễn viên từng tiết lộ anh phải vượt qua nhiều vòng tuyển chọn diễn viên căng thẳng của nhà sản xuất.