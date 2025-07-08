Điều ít biết về nữ thủ khoa kép trường Đại học Dược Hà Nội

“Từ thủ khoa đầu vào đến thủ khoa đầu ra, em đều bất ngờ, xen lẫn niềm vui và tự hào, bởi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ chạm đến danh hiệu cao quý ấy. Suốt hành trình đại học, điều em luôn giữ vững là tính kỷ luật, sự tự giác và kiên trì, để mỗi ngày trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, để không thấy hối tiếc dù kết quả có ra sao”, Phương Ngân nói.

Em Nguyễn Phương Ngân - thủ khoa kép trường Đại học Dược Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Phương Ngân là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai (Hà Nội). Cô nàng từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Vật lý, nhiều lần đoạt giải nhất, nhì tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp cụm và thành phố. Thế nhưng, 10X vẫn luôn nuôi dưỡng tình yêu sâu sắc với Hóa học và đặc biệt bị thu hút bởi các ngành thuộc khối sức khỏe.

“Gia đình em tuy không ai theo đuổi ngành Y Dược, nhưng khi em chia sẻ mong muốn của mình, bố mẹ và anh chị đều hoàn toàn ủng hộ. Mọi người luôn tâm niệm, những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe không chỉ giàu tri thức mà còn là những người cống hiến thầm lặng và đáng kính trọng”, Phương Ngân nói.