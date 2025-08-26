Điều ít biết về nữ NSND mang hàm Đại tá làm Tổng đạo diễn khối nghi trượng A80

Tại lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, NSND Nguyễn Thị Thu Hà được giao nhiệm vụ Tổng đạo diễn khối xe nghi trượng.

Những ngày qua, NSND Thu Hà cùng các học viên, sinh viên và chiến sĩ liên tục tập luyện với cường độ tập luyện cao, bất kể thời tiết nắng mưa.

"Trong suy nghĩ của những người trẻ ấy, lòng yêu nước không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời. Đó là khi họ tự hào đứng thẳng người, nghiêm trang bước dưới lá cờ Tổ quốc, lắng nghe từng hiệu lệnh và bước đi thật đều, thật đẹp cùng đội hình.

Không vì điều kiện thời tiết, không vì áo ướt mà bước chân chúng ta không đều, động tác chúng ta không đẹp. Chúng ta hãy cùng cố gắng tất cả cho ngày trọng đại của đất nước", nữ nghệ sĩ chia sẻ.