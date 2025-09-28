Điều ít biết về nữ ca sĩ sở hữu hit tỷ view, lọt top 10 Miss Grand Vietnam

Phan Như Thùy sinh năm 1995, quê Đà Nẵng. Tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, song con đường sự nghiệp của cô lại rẽ hướng sang sân khấu kịch và điện ảnh.

Mới đây nhất, người đẹp nhận được nhiều chú ý của khán giả khi lọt top 10 Miss Grand Vietnam 2025 - điều ngoài mong đợi của thí sinh chỉ cao 1m63. Chia sẻ với PV Báo điện tử VTC News, Như Thuỳ thừa nhận muốn "thi hoa hậu để giới thiệu cho mọi người mình là ca sĩ".

Phan Như Thuỳ dừng chân ở top 10 Miss Grand Vietnam 2025.

Khi Miss Grand Vietnam 2025 thay đổi giới hạn độ tuổi, Phan Như Thùy nhận ra đây là cơ hội cuối cùng của mình. Cô đăng ký dự thi không phải để giành vương miện, mà với tâm thế thực tế là tìm kiếm sự công nhận cho vai trò ca sĩ.