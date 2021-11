Điều ít biết về 3 anh em ruột đều là tài tử nổi tiếng của Hong Kong

Nhĩ Đông Thăng là đạo diễn tài năng của nghệ thuật thứ 7 của Hoa ngữ. Trước khi chuyển sang công tác hậu trường, Nhĩ Đông Thăng cũng từng đóng phim. Ông là "cha đẻ" của loạt phim như: Sắc tình nam nữ, Thần kiếm, Môn đồ, Ỷ Thiên Đồ Long ký (1978), Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, Thiết thính phong vân 3 phần, Dị độ không gian... Ông cũng là người có công lăng xê nhiều gương mặt tiếng tăm của màn ảnh như: Trương Mạn Ngọc, Cổ Thiên Lạc, Phương Trung Tín...

Clip ba anh em Tần Bái, Nhĩ Đông Thăng và Khương Đại Vệ hội ngộ

Thúy Ngọc