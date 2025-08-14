Điều hối tiếc lớn nhất của Leonardo DiCaprio

Ngày 13/8, tạp chí Esquire công bố cuộc phỏng vấn đặc biệt giữa đạo diễn Paul Thomas Anderson (người hỏi) và Leonardo DiCaprio (người trả lời).

Trước câu hỏi: “Anh có hối tiếc điều gì không?”, tài tử sinh năm 1974 cho biết điều hối tiếc lớn nhất của anh là không tham gia Boogie Nights.

“Đó là bộ phim sâu sắc của thế hệ tôi. Tôi không thể tưởng tượng ai khác ngoài Mark Wahlberg trong phim đó. Khi được xem bộ phim đó, tôi chỉ nghĩ nó là kiệt tác”, anh chia sẻ.