Điều hòa giảm giá đến 40%, ồ ạt xả kho hàng tồn cuối mùa

Theo khảo sát từ các chuỗi bán lẻ lớn như Điện Máy Xanh, MediaMart, Nguyễn Kim và Pico, giá điều hòa trên thị trường đang có xu hướng giảm mạnh nhờ các chương trình khuyến mãi cuối năm. Mức giá phổ biến cho các mẫu điều hòa công suất từ 1 HP (9.000 BTU) đến 1,5 HP (12.000 BTU) hiện dao động từ 4 đến 15 triệu đồng, tùy thuộc vào thương hiệu, công nghệ và tính năng tiết kiệm điện.

Ở phân khúc cao cấp, các thương hiệu uy tín như Daikin và Panasonic vẫn giữ mức giá sau giảm từ 9 đến 13 triệu đồng, tập trung vào các dòng Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm và có độ bền cao.

Trong khi đó, các thương hiệu phổ thông và giá rẻ như Casper, Reetech hay Nagakawa lại thu hút người tiêu dùng nhờ mức giá chỉ từ 4 đến 5 triệu đồng, phù hợp với hộ gia đình nhỏ hoặc người thuê trọ có nhu cầu cơ bản.