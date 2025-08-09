Điều giản dị chân thành làm nên sức hút

Cuốn hút trên sân khấu lẫn... sân nhà

Gặp gỡ vợ chồng nghệ sĩ Lê Tứ - Hà Như tại một quán cà phê cóc trước nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, tôi không khỏi bất ngờ trước hình ảnh giản dị của họ. Anh chị chọn đạp xe đi làm, đi chơi loanh quanh thành phố, gặp gỡ bạn bè. “Vợ chồng tôi đạp xe vừa vui, vừa khỏe, vừa bảo vệ môi trường. Khi nào lên dốc đuối quá thì chuyển qua chế độ xe điện” - Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Lê Tứ cười hóm hỉnh. Sự giản dị ấy không chỉ là thói quen mà còn là cách họ tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn, vun đắp tình cảm mỗi ngày.

Vợ chồng nghệ sĩ Lê Tứ - Hà Như đi xe đạp cùng nhau

Ánh mắt nghệ sĩ Hà Như không giấu được niềm hạnh phúc khi nói về người bạn đời: “Với tôi, ông xã hút trên sân khấu lẫn… sân nhà. Trên sân khấu anh rực rỡ là vậy, chứ về nhà là chia sẻ việc nhà với vợ, không nề hà gì”. Chính những điều bình dị, đời thường đã khiến hình ảnh Lê Tứ trở nên lung linh trong mắt vợ, không kém khi anh hóa thân vào vai vua chúa, bậc trượng phu… trên sân khấu.

Khi được hỏi về những phẩm chất cốt lõi giúp đàn ông duy trì sức hút lâu dài với bạn đời, NSƯT Lê Tứ không nhắc đến vẻ ngoài hay những tấm huy chương Vàng giải Trần Hữu Trang, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp mà nhấn mạnh sự tôn trọng và tình yêu thương chân thành giữa vợ chồng. Anh khẳng định: “Vợ chồng phải biết tôn trọng nhau và yêu thương thật sự. Có tình yêu thương và sự tôn trọng, cả hai mới có thể vì nhau, cùng đi bên nhau qua bao thăng trầm”.

“Với tôi, sự nổi tiếng, hào quang của nghệ sĩ là ở trên sàn diễn. Còn về nhà, tôi là người chồng, người cha bình thường. Vợ nấu cơm thì tôi quét nhà, lau nhà, phơi đồ, xếp quần áo…”.

NSƯT Lê Tứ



Lê Tứ tự nhận mình là người hướng về gia đình. Anh thích tự rửa xe ở nhà dù nhiều người trêu “Để người ta kiếm cơm với, nghệ sĩ ơi”. Với anh, đó không phải là sự tiết kiệm mà là niềm vui, là sự sẻ chia khi vợ đang tất bật trong bếp. Những lúc vợ chồng cùng nhau làm việc nhà, Lê Tứ cảm thấy rất vui. Anh cho biết vợ chồng anh đều xuất thân từ nghèo khó, tự lực cánh sinh để có được hôm nay nên luôn ý thức và đồng hành trong mọi việc.

Lê Tứ cũng thẳng thắn chia sẻ về những cám dỗ người làm nghệ thuật như anh phải đối mặt: “Có những người tìm đến bày tỏ tình cảm và mình phải biết nghĩ đến vợ con, đến hạnh phúc gia đình mà kiểm soát bản thân, để không làm điều gì có lỗi”. Anh tin rằng hạnh phúc gia đình không thể do một người xây dựng mà phải từ 2 phía, vợ chồng cùng chung tay. Chính sự ý thức đó đã giúp anh luôn đặt gia đình lên hàng đầu, không bao giờ đi chệch hướng.

Thay đổi để hoàn thiện mỗi ngày

Lê Tứ luôn ý thức thay đổi, hoàn thiện bản thân và gắn kết gia đình. Chị Hà Như tâm tình: “Ông xã tôi hết mực thương vợ con, hiếu thảo với cha mẹ 2 bên nhưng lại cộc tính và hút thuốc rất nhiều. Tuy nhiên, sau này, anh đã thay đổi - bớt nóng tính và đã bỏ hẳn thuốc lá”.

Trước đây, vợ chồng anh chỉ chăm chăm làm việc để lo cho tương lai con cái và cha mẹ 2 bên. Sau này, anh nhận ra rằng tiền bạc tuy quan trọng nhưng sự gắn kết gia đình còn quan trọng hơn. Bởi vậy, mỗi năm, vợ chồng anh thường tổ chức nhiều chuyến du lịch và mời cha mẹ 2 bên đi cùng. Đặc biệt, từ sau đại dịch COVID-19, anh sống chậm hơn, buông bớt việc để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Chính sự thấu hiểu, sẻ chia và đặt lợi ích gia đình lên trên đã giúp đôi vợ chồng nghệ sĩ xây dựng một tổ ấm bền vững, nơi tình yêu và sự gắn kết luôn được vun đắp từng ngày. Câu chuyện của họ cho thấy sức hút của người đàn ông không nằm ở hào quang sân khấu hay sự nghiệp lẫy lừng mà ở sự quan tâm, sẻ chia trong mọi phương diện của cuộc sống.

Cảm ơn bà xã

Để được như hôm nay, NSƯT Lê Tứ không quên gửi lời cảm ơn đến vợ. Hơn 10 năm trước, nghệ sĩ Hà Như đã tập trung lo việc nhà, con cái để chồng toàn tâm toàn ý đi diễn, đi quay, đi thu âm, rồi lo việc nhà hát và giảng dạy ở trường sân khấu. Giờ đây, ở tuổi này, anh vẫn hết lòng với nghề nhưng đã sàng lọc hơn để vẫn cháy với lửa đam mê, đồng thời đảm bảo thời gian dành cho gia đình và bản thân.

Thùy Dương