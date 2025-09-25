Điều gì xảy ra với gan khi bạn uống cà phê mỗi ngày?

Một phân tích năm 2021 cho thấy ở người đã mắc bệnh gan, cà phê làm giảm tới 35% nguy cơ xơ hóa - tình trạng dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng hơn. Điều này có nghĩa, dù cà phê không ngăn tích tụ mỡ ngay từ đầu nhưng giúp làm chậm quá trình tổn thương gan về sau.

Với xơ gan - tình trạng gan bị sẹo nặng do tổn thương lâu dài - nghiên cứu chứng minh người uống cà phê có nguy cơ phát triển xơ gan và tử vong do bệnh gan mạn thấp hơn đáng kể. Một nghiên cứu lớn tại Anh ghi nhận những người uống cà phê giảm tới 49% nguy cơ tử vong do bệnh gan mạn tính so với người không uống.

Cà phê còn có tác dụng giảm nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan - loại ung thư gan phổ biến nhất. Một phân tích năm 2023 chỉ ra rằng uống cà phê nhiều có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư gan thấp hơn đáng kể. Dù trà xanh cũng được cho là có tác dụng bảo vệ, bằng chứng về cà phê được đánh giá mạnh mẽ hơn.