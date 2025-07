Điều gì xảy ra với bộ não khi một người qua đời?

Ông nói: “Đối với tôi, những sóng điện từ này trông hơi giống với sóng điện từ khi nằm mơ. Có lẽ bản thân hiện tượng chết não chính là giấc mơ lớn cuối cùng. Điều này cho tôi thấy rằng giấc mơ không phải là một sự cố tầm thường.”

Ông Jandial đã phân tích thói quen khi chúng ta nằm mơ trong cuốn sách mới của mình, “Đây là lý do tại sao quý vị mơ: Bộ não khi ngủ tiết lộ điều gì về cuộc sống khi thức của quý vị” (This is why you dream: What your sleeping brain reveals about your waking life).

Người dẫn chương trình Chatterjee cũng là một bác sỹ. Ông giải thích trên chương trình rằng có một số y tá vẫn tiếp tục nói chuyện với bệnh nhân sau khi họ qua đời vì tim ngừng đập, để những bệnh nhân này biết rằng họ không hề cô đơn.

Ông Jandial nói rằng với tư cách là một bác sỹ ngoại khoa ung thư, thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện như thế này với bệnh nhân của mình cũng sẽ khiến bệnh nhân cảm thấy thanh thản.

Ông nói: “Trong những giây phút cuối cùng của quý vị, một hoạt động mạnh mẽ như một giấc mơ sẽ mang đến cho quý vị sự thoải mái và như một lời chúc vì quý vị đã vượt qua được một đời người.”