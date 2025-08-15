Điều gì xảy ra khi gập mở Samsung Galaxy Z Fold 7 tới 200.000 lần?

Kết quả cho thấy, bản lề thiết kế lại và thân máy mỏng hơn của Z Fold 7 không thể chịu đựng tốt như kỳ vọng.

Samsung Galaxy Z Fold 7 được quảng cáo chịu được nửa triệu lần gập, mở. Ảnh: Cnet

Thử nghiệm được livestream liên tục nhiều ngày, ghi nhận máy bắt đầu khởi động lại sau mỗi 6.000 - 10.000 lần gập. Đến 46.000 lần, điện thoại phát ra tiếng kêu cót két. Ở mốc 75.000 lần, một chất lỏng màu đen không xác định rò ra từ bản lề. Khi đạt 175.000 lần gập, toàn bộ loa, bao gồm cả loa thoại, ngừng hoạt động. Tuy nhiên, đến cuối thử nghiệm, cơ chế gập trở nên trơn tru hơn và khả năng giữ máy ở mọi góc vẫn hoạt động.