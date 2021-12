Your browser does not support the audio element.

Con người là giống loài bậc cao duy nhất được tìm thấy trên hành tinh xanh. Chúng ta đạt được nhiều thành tựu từ việc đơn giản như mặc quần áo, nấu đồ ăn, cho tới phát minh ra điện thoại thông minh, rồi vươn tới các vì sao.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu con người đột nhiên tuyệt chủng? Những loài động vật nào có thể tiến hóa để có trí thông minh và kỹ năng để tạo ra những xã hội phức tạp, rộng lớn như chúng ta?

Với công nghệ giải trình tự gen hiện đại, Martha Reiskind, nhà sinh thái học phân tử tại Đại học Bang North Carolina cho rằng nhân loại có thể đưa ra các dự đoán ngắn hạn.

Một trong số những dự đoán rằng nếu con người đột ngột tuyệt chủng, biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục thúc đẩy nhiều loài động vật hướng tới khả năng chống chịu với hạn hán để tồn tại.

Trong đó, loài chuyên chịu lạnh sẽ tiếp tục gặp khó khăn, điển hình như gấu Bắc Cực hay chim cánh cụt khó có thể phát triển mạnh trong nhiều thiên niên kỷ sau khi con người biến mất.

"Đó là khái niệm về sự hội tụ", Dougal Dixon, một nhà địa chất học là tác giả của cuốn sách "After Man: A Zoology of the Future" cho biết. Tại đây, sự hội tụ là một quá trình tiến hóa trong đó hai sinh vật không liên quan kết thúc phát triển các đặc điểm giống nhau để thành công trong một môi trường cụ thể hoặc lấp đầy một "thị trường ngách" cụ thể.