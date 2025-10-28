Điều gì làm nên sự đặc biệt của tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik?

"Một sản phẩm độc đáo, chưa từng có trên thế giới"

Các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik, được trang bị động cơ đẩy hạt nhân, đã hoàn tất. Cuộc thử nghiệm cuối cùng diễn ra vào ngày 21-10 vừa qua. Theo lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, tên lửa hành trình Burevestnik là “một phát triển độc đáo, chưa từng có trên thế giới”. Trước đó, giới chuyên gia quân sự quốc tế đã nghi ngờ tính khả thi của việc chế tạo một loại vũ khí như vậy, cho rằng dự án này gần như bất khả thi. Tuy nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng và Bộ Quốc phòng Nga đã chứng minh điều ngược lại.

Đánh giá về tên lửa hành trình Burevestnik, chuyên gia quân sự Igor Nikulin trao đổi với hãng tin Nga Izvestia rằng, đây là tên lửa hành trình liên lục địa chạy bằng năng lượng hạt nhân với tầm bắn gần như không giới hạn. Trong các cuộc thử nghiệm mới nhất, nguyên mẫu tên lửa đã bay hơn 14.000km trong 15 giờ.

Một vụ phóng thử tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik. Ảnh: RIAN

Tốc độ cận âm và bản chất tên lửa tương tự như tên lửa Tomahawk của Mỹ, nhưng nó có thể bay trên không gần như vô thời hạn với độ cao bám địa hình. Chính vì những tính năng đặc biệt, Burevestnik được phương Tây đặt biệt danh là "tên lửa Ngày tận thế" hay "Chernobyl bay".