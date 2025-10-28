Điều gì làm nên sự đặc biệt của tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik?

"Một sản phẩm độc đáo, chưa từng có trên thế giới"
Các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik, được trang bị động cơ đẩy hạt nhân, đã hoàn tất. Cuộc thử nghiệm cuối cùng diễn ra vào ngày 21-10 vừa qua. Theo lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, tên lửa hành trình Burevestnik là “một phát triển độc đáo, chưa từng có trên thế giới”. Trước đó, giới chuyên gia quân sự quốc tế đã nghi ngờ tính khả thi của việc chế tạo một loại vũ khí như vậy, cho rằng dự án này gần như bất khả thi. Tuy nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng và Bộ Quốc phòng Nga đã chứng minh điều ngược lại.
Đánh giá về tên lửa hành trình Burevestnik, chuyên gia quân sự Igor Nikulin trao đổi với hãng tin Nga Izvestia rằng, đây là tên lửa hành trình liên lục địa chạy bằng năng lượng hạt nhân với tầm bắn gần như không giới hạn. Trong các cuộc thử nghiệm mới nhất, nguyên mẫu tên lửa đã bay hơn 14.000km trong 15 giờ.
|Một vụ phóng thử tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik. Ảnh: RIAN
Tốc độ cận âm và bản chất tên lửa tương tự như tên lửa Tomahawk của Mỹ, nhưng nó có thể bay trên không gần như vô thời hạn với độ cao bám địa hình. Chính vì những tính năng đặc biệt, Burevestnik được phương Tây đặt biệt danh là "tên lửa Ngày tận thế" hay "Chernobyl bay".
Một điểm đặc biệt khác của Burevestnik được công bố là nó chỉ có phiên bản mang đầu đạn hạt nhân. Đây là một hướng đi mới trong quá trình phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Mặc dù hầu hết các đặc điểm của nó vẫn được giữ bí mật, các cuộc thử nghiệm đã thành công và Burevestnik đã sẵn sàng được biên chế cho Quân đội Nga dự kiến trong năm 2027.
Theo chuyên gia quân sự Igor Nikulin, lợi thế then chốt của Burevestnik là động cơ hạt nhân độc đáo. Điều này mang lại cho tên lửa tầm bắn gần như không giới hạn và khiến nó khó bị phát hiện bởi các hệ thống trinh sát radar, quang-điện tử của đối phương. Burevestnik có thể hoạt động nhiều giờ trong khu vực chờ đợi, có khả năng bao quát hàng nghìn km. Việc phóng đến tọa độ cụ thể chỉ được thực hiện theo mệnh lệnh đặc biệt.
Khi phóng, đạn tên lửa dài khoảng 12m với động cơ đẩy khởi tốc. Sau khi tách tầng tăng tốc, phần tên lửa vẫn dài khoảng 9m. Khi đạt độ cao phù hợp, động cơ hạt nhân phản lực mạnh hở công suất thấp làm nóng luồng khí tạo động lực cho tên lửa duy trì quỹ đạo bay.
Chuyên gia Igor Nikulin cho biết thêm, nhờ nguồn động lực từ động cơ phản lực hạt nhân, tên lửa Burevestnik có thể bay liên tục ở tốc độ cận âm trên độ cao 10-50m. Mục tiêu chính của Burevestnik là các trung tâm cấp chiến lược và khu công nghiệp lớn của đối phương. Tên gọi Burevestnik (tạm dịch: Chim báo bão) được lựa chọn sau cuộc bỏ phiếu tại Bộ Quốc phòng Nga.
|Thông số của tên lửa Burevestnik được phía Nga công khai. Ảnh: TASS
Khả năng xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa và khả năng răn đe cấp chiến lược
Trong báo cáo về quá trình phát triển tên lửa Burevestnik đệ trình Tổng thống Nga, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov khẳng định, trong quá trình thử nghiệm, tên lửa hành trình hạt nhân mới đã chứng minh khả năng có thể vượt qua mọi lá chắn tên lửa và khả năng cơ động đáng kinh ngạc khi bay. Thực tế tầm bay 14.000km và thời gian hoạt động liên tục 15 giờ không phải là giới hạn cao nhất của tên lửa.
Cùng chung quan điểm, chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov chia sẻ với Tạp chí Topwar: "Tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa rằng tính năng độc đáo của tên lửa này là nó có thể vượt qua hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của đối phương. Điều này có nghĩa là nó có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên Trái đất”.
Theo lời chuyên gia quân sự Yuri Knutov, hiện tại không có loại tên lửa nào tương đương với Burevestnik. Nga đang đi trước nhiều quốc gia trong lĩnh vực này từ 5 đến 10 năm.
|Nguyên mẫu tên lửa Burevestnik trong quá trình phát triển. Ảnh: Lenta
Thế mạnh của Burevestnik chính là tầm bay và quỹ đạo bay linh hoạt. Tên lửa có thể lựa chọn các đường bay tránh khỏi các ô phòng không, kết hợp với khả năng bay ở độ cao cực thấp. Điều này tạo ra những đòn tấn công bất ngờ, rất khó có thể ngăn chặn.
Nói về vai trò vũ khí chiến lược của tên lửa Burevestnik, chuyên gia quân sự Leonkov trao đổi với hãng tin Lenta rằng, tên lửa hành trình mới là một phần của bộ ba hạt nhân, nhưng có những đặc điểm riêng biệt.
"Đây là vũ khí kết thúc, chứ không phải đòn tấn công phủ đầu. Tên lửa được sử dụng sau khi cuộc giao tranh hạt nhân đã diễn ra. Nhiệm vụ chính của Burevestnik là phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự còn lại của kẻ thù", chuyên gia Leonkov nhận định.
Chuyên gia này cho biết thêm rằng tên lửa hành trình có tầm bắn không giới hạn và có thể vượt qua các hệ thống phòng không và chống tên lửa còn sót lại của đối phương. Nó có thể tiếp cận, tấn công chính xác và phá hủy các mục tiêu bằng đầu đạn hạt nhân có sức công phá nhiều Megaton.
Có thể nói, Burevestnik đại diện cho nỗ lực của Nga trong việc phát triển vũ khí "bất đối xứng" nhằm vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Với tầm bắn được tuyên bố là vô hạn và khả năng cơ động độc đáo, đây thực sự là vũ khí "có một không hai" trong thế giới vũ khí quân sự./.