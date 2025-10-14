Điều gì khiến xe Nhật bất ngờ tăng tốc sau nhiều tháng 'lẹt đẹt'?

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số cộng gộp của nhóm xe Nhật gồm Toyota, Honda, Mitsubishi và Mazda tăng hơn 20% so với quý trước.

Xe Nhật tăng vọt nhờ đâu?

Trong đó, Toyota Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng gần 30%, chủ yếu nhờ các mẫu xe chủ lực như Corolla Cross, Vios và Hilux. Đáng chú ý, mẫu Yaris Cross mới ra mắt cũng góp phần kéo lượng bán của hãng lên sau nhiều tháng trầm lắng.

Honda Việt Nam ghi nhận mức tăng khoảng 18%, trong đó CR-V thế hệ mới – lắp ráp trong nước – được người tiêu dùng đón nhận tích cực nhờ thay đổi thiết kế và trang bị.