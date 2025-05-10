Điều gì khiến vàng tăng 48% chỉ trong 9 tháng?

Đà tăng chuyển sang giai đoạn mới

Với mức tăng 12% trong tháng 9 - cao nhất trong nhiều thập kỷ, thị trường vàng ghi nhận hoạt động chốt lời diễn ra khá mạnh. Qua đó, chỉ kiềm chế đà tăng, giữ giá vàng ở mức dưới 3.900 USD/ounce tính tới cuối phiên giao dịch 3/10 và không ghi nhận sự sụt giảm đáng kể nào.

Giá vàng giao ngay đã tăng hơn 48% so với mức 2.625 USD/ounce hồi đầu năm. Đây là mức tăng hàng năm cao nhất kể từ năm 1979.

Hầu hết các yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng vẫn còn. Đó là một đồng USD trong xu hướng suy yếu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất 2 lần trong phần còn lại của năm 2025 và tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm tới; căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở Ukraine, Trung Đông, châu Âu…

Giờ đây, thị trường còn đối diện một yếu tố mới hỗ trợ vàng: khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa.

Đêm qua, Thượng viện Mỹ một lần nữa đã không thông qua các dự luật ngân sách đối lập nhằm ngăn chặn tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ đã kéo dài ba ngày.