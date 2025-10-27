Điều gì khiến thị trường chứng khoán mất gần 5 tỷ USD trong 30 phút?

Giảm mạnh vào cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 27/10 trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) chứng kiến một diễn biến bất ngờ đối với nhiều nhà đầu tư. Phần lớn thời gian trong phiên, VN-Index giằng co quanh tham chiếu, khi các nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ dòng tiền. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi chỉ trong 30 phút cuối phiên, khi áp lực bán tháo bất ngờ ập đến.

Trong 30 phút cuối, áp lực bán gia tăng trên nhiều mã cổ phiếu ở nhiều nhóm ngành, trong đó có bất động sản, kéo nhiều mã cổ phiếu trụ cột giảm dần và một số giảm kịch biên độ.

Chỉ số VN-Index khép lại phiên giao dịch với mức giảm 30,64 điểm, tương đương giảm 1,82%, xuống còn 1.652,54 điểm. Vốn hóa thị trường mất khoảng 5 tỷ USD. Áp lực bán không chỉ giới hạn ở các mã lớn mà lan rộng, khiến độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía tiêu cực, với gần 200 mã giảm điểm. Thanh khoản tăng lên gần 30,8 nghìn tỷ đồng trên sàn HoSE.

Chỉ số VN30, đại diện cho 30 cổ phiếu trụ cột, giảm mạnh hơn, mất 43,84 điểm (-2,25%) xuống 1.900,76 điểm, xa dần đỉnh cao trên 2.000 điểm trước đó.