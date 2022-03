Điều gì khiến thế hệ trẻ Hàn Quốc không còn sốt sắng làm công chức nhà nước?

Đại dịch Covid-19 đã tác động lớn tới thị trường việc làm ở Hàn Quốc, khi mà số lượng lớn công ty buộc phải cắt giảm nhân sự để giảm bớt gánh nặng tài chính mới có thể tồn tại.

Theo số liệu điều tra gần đây của Liên đoàn các ngành công nghiệp Hàn Quốc, hơn 42,1% trong nhóm 500 công ty hàng đầu tại Hàn Quốc cho biết họ chưa xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự vào nửa đầu năm nay, 7,9% cho hay họ không có kế hoạch tuyển dụng nhân viên. Hai lý do chính là do do cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu Covid-19, và không tìm được nhân sự tài năng.

Học viên trong một lò luyện thi công chức nhà nước ở khu Noryangjin tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Như lẽ thường tình, người tìm việc sẽ đổ xô tới khu vực Noryangjin ở phía tây thủ đô Seoul, nơi nổi tiếng với các lò luyện thi công chức, để ôn luyện với hy vọng đỗ vào một cơ quan chính phủ để có công việc ổn định và môi trường làm việc công bằng. Tuy nhiên, thực tế, ngày càng nhiều lao động trẻ ở Hàn Quốc không còn mặn mà với nghề công chức nhà nước. Điều này được thể hiện rõ ở tỷ lệ chọi đã liên tiếp giảm trong những năm gần đây.

Số liệu từ Bộ Quản lý nhân sự Hàn Quốc ghi nhận 165.524 người đăng ký thi tuyển công chức trong năm nay, và tỷ lệ chọi là 1/29,2. Trong khi tỷ lệ chọi năm 2021 là 1/35, năm 2020 là 1/37,2, 1/39,2 vào năm 2019 và 1/41 trong năm 2018.

Tiền lương thấp

Cơn sốt thi tuyển công chức nhà nước ở Hàn Quốc hạ nhiệt do thế hệ MZ ở nước này đang ưa thích những ngành nghề có mức độ cạnh tranh cao hơn và được trả lương cao hơn. Thế hệ MZ là thuật ngữ ở Hàn Quốc để chỉ những người ra đời trong khoảng thời gian từ năm 1980 - 2005.