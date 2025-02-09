Điều gì khiến Taylor Swift công khai hết mình khi yêu Travis Kelce?

Một chiếc vòng tay hạt cườm với số điện thoại viết vội, một lần bỏ lỡ cuộc gặp ở hậu trường, và rồi là những khoảnh khắc tình cảm trên sân khấu, khán đài. Tất cả đã dệt nên câu chuyện tình như cổ tích giữa Taylor Swift – ngôi sao nhạc pop lớn nhất thế giới – và Travis Kelce – ngôi sao bóng bầu dục ba lần vô địch Super Bowl. Sau hai năm bên nhau, họ đã nói lời “đồng ý”, chính thức đính hôn trong sự chứng kiến của hàng triệu người hâm mộ toàn cầu.

Bài đăng gây chấn động Instagram của Kelce và Swift

Bước khởi đầu tại Arrowhead

Travis Kelce, cầu thủ tấn công biên của Kansas City Chiefs, và Taylor Swift công khai mối quan hệ vào tháng 9/2023 khi cô xuất hiện trên khán đài trong trận đấu Chiefs – Chicago Bears tại Kansas City, Missouri. Sự có mặt của Swift trong phòng riêng của Kelce cùng mẹ anh – bà Donna – và gia đình, sau đó cùng anh tham dự tiệc riêng, khiến công chúng tin rằng đây không phải là buổi hẹn hò đầu tiên.

Swift cổ vũ Kelce trong trận đấu năm 2023 khi họ công khai hẹn hò.

Kelce đã cố gắng vào hậu trường để gặp Swift khi chuyến lưu diễn Eras của cô diễn ra tại Sân vận động Arrowhead, Kansas City.

Ít tháng trước đó, Kelce từng cố gắng gặp Swift ở hậu trường buổi diễn Eras Tour tại Arrowhead. Anh chuẩn bị một chiếc “vòng tay tình bạn” có số điện thoại, nhưng không thành công. Trên podcast New Heights, Kelce chia sẻ mình “thất vọng” và “hơi buồn”. Điều này nhanh chóng đến tai Swift và khơi dậy sự tò mò. Vài tuần sau, tin tức cả hai “đi chơi cùng nhau” lan rộng. Kelce sau đó thừa nhận: “Tôi đã chuyển hướng sang cô ấy, và tôi nói với cô ấy, ‘Tôi đã thấy cô khuấy động sân khấu ở Arrowhead rồi. Có lẽ cô nên đến xem tôi khuấy động sân khấu ở Arrowhead’”. Chỉ vài ngày sau, Swift xuất hiện trong hộp VIP gia đình anh.

Cơn sốt "Tayvis"﻿

Ngày 1/10/2023, Taylor Swift xuất hiện tại Sân vận động MetLife (New Jersey) để cổ vũ Chiefs đấu New York Jets. Đi cùng cô là nhóm bạn nổi tiếng gồm Blake Lively, Ryan Reynolds, Sophie Turner, Sabrina Carpenter, Antoni Porowski và Hugh Jackman. Trận đấu thu hút hơn 29 triệu khán giả, trở thành trận NFL được xem nhiều nhất kể từ Super Bowl, một phần nhờ sức hút của Swift và lượng khán giả nữ tăng mạnh.

Cơn sốt Tayvis lên đến đỉnh điểm khi Swift xuất hiện tại Sân vận động MetLife, New Jersey.

Tayvis đến dự tiệc sau chương trình SNL sau "khoảnh khắc PDA" ở hậu trường.

Khác với mối tình kín tiếng kéo dài sáu năm cùng nam diễn viên Joe Alwyn, Swift và Kelce thoải mái công khai. Tháng 10/2023, cả hai bất ngờ xuất hiện trong chương trình Saturday Night Live và có “khoảnh khắc PDA” sau hậu trường. Cùng tháng, Kelce mua một ngôi nhà mới trị giá 6 triệu USD để tăng sự riêng tư. Anh khen ngợi Swift: “Sự soi mói mà cô ấy nhận được… và cô ấy chỉ sống, tận hưởng cuộc sống”.

Tháng 11, tại Eras Tour ở Argentina, Swift đổi lời bài hát Karma thành “anh chàng của Chiefs đang thẳng tiến về nhà với tôi” và lao vào vòng tay Kelce ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc này lan truyền toàn cầu, khiến “Tayvis” thành cặp đôi được bàn tán nhiều nhất.

Swift - "bùa may mắn" của Kelce﻿

Swift thường xuyên dự khán các trận đấu, cổ vũ Kelce. Anh nói đùa rằng cô là “bùa may mắn” của mình. Sự xuất hiện của cô góp phần tăng lượng khán giả nữ và trẻ em gái đến sân NFL. Đầu năm 2024, một fan nhí tám tuổi đã được Jason Kelce – anh trai Travis – kéo ra khỏi đám đông để gặp Swift trong trận Bills – Chiefs.

Kelce nói đùa Swift là "bùa may mắn" của anh trên sân cỏ.

Tháng 6/2024, Swift đưa Kelce ra mắt Hoàng gia Anh trong chuyến lưu diễn Eras Tour tại London. Bức ảnh chụp cùng Hoàng tử William, Hoàng tử George và Công chúa Charlotte cũng là lần đầu cô công khai chính thức mối quan hệ trên Instagram.

Gặp gỡ hoàng gia và chính thức công khai mối quan hệ của họ trên Instagram.

Thành công song hành

Trong một năm rực rỡ của Swift, cô phá kỷ lục tại MTV VMA với giải Video của năm cho Fortnite. Trong bài phát biểu, cô nhắc đến Kelce: “Mọi thứ người đàn ông này chạm đến đều mang đến hạnh phúc, niềm vui và phép màu, vì vậy tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã mang điều đó vào buổi chụp hình của chúng tôi”.

Swift đeo dây chuyền chữ "T" tại lễ trao giải Grammy.

Tại Grammy lần thứ 67 (2.2.2025), Swift diện váy Vivienne Westwood và đeo dây chuyền khắc chữ “T” để tri ân bạn đời. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô tại Super Bowl cùng năm lại gây tranh cãi. Khi Philadelphia Eagles – đội bóng quê nhà Swift – đánh bại Chiefs với tỉ số 40-22, cô bị la ó từ đám đông. Một số ý kiến cho rằng điều này liên quan đến việc Swift công khai ủng hộ Kamala Harris trong bầu cử 2024, đối lập với sự ủng hộ Trump trong gia đình Kelce.

Album mới và podcast tình yêu

Tháng 8/2025, Swift công bố album The Life of a Showgirl, được sáng tác trong chặng châu Âu của Eras Tour. Cô xuất hiện trên podcast New Heights của Kelce, chia sẻ hơn hai giờ về cuộc sống riêng tư. Swift thừa nhận: “Đây là điều mà tôi đã viết bài hát muốn xảy ra với mình kể từ khi tôi còn là một thiếu niên”. Kelce thì hết lời ca ngợi: “Mỗi khi ở bên cô ấy, tôi cảm thấy như chúng tôi chỉ là những người bình thường”.

Tayvis trên podcast New Heights.

Khoảnh khắc cầu hôn

Thông báo đính hôn hôm 26/8 được hé lộ sau khi cha Kelce xác nhận lễ cầu hôn đã diễn ra gần hai tuần trước. Trong loạt ảnh đăng trên Instagram, Kelce quỳ gối trong khu vườn đầy hoa, còn Swift rạng rỡ với chiếc nhẫn kim cương lớn. Người đại diện Tree Paine cho biết nhẫn do Kindred Lubeck thiết kế, viên kim cương là “kiểu cắt brilliant từ mỏ cũ”.

Chiếc nhẫn đính hôn của Swift.

Swift chú thích ảnh: “Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn”, trích từ ca khúc "So High School". Với người hâm mộ, đây chẳng khác nào một chuyện tình cổ tích – khi “cô nàng mọt sách” từng ao ước trong lời ca cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc bên chàng vận động viên, vị vua của sân cỏ NFL.