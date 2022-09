Điều gì khiến quý ông hừng hực 'lửa yêu' sau tuổi 50 còn phụ nữ thì ít đi?

Ham muốn tình dục ở mỗi người là không giống nhau. Tuy không phải tất cả nhưng phần lớn nam giới vẫn có nhu cầu về chuyện ấy cao hơn phụ nữ.



Không chỉ thời trai tráng mới muốn "yêu"



ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương - cho biết: “Khoa học chỉ ra, nam giới có mức độ ham muốn tình dục cao hơn phụ nữ. Điều này đúng đối với thanh niên, trung niên, thậm chí cả những người 80 và 90 tuổi”.



Dù đang ở thời kỳ độc thân, đang hẹn hò hay đã kết hôn, đàn ông cũng có xu hướng muốn quan hệ tình dục nhiều hơn mức hiện tại.



Bác sĩ Thành chia sẻ, nhiều báo cáo cho thấy phần lớn đàn ông trưởng thành dưới 60 tuổi nghĩ về tình dục ít nhất 1 lần/ngày, trong khi chỉ 1/4 phụ nữ có điều đó. Khi càng lớn tuổi, dù sự tưởng tượng về tình dục có giảm đi nhưng đàn ông vẫn thường mơ tưởng gấp đôi so với phái đẹp.



Testosterone - lý do quyết định sự chủ động và nhu cầu chuyện ấy



Ở nữ giới, có 3 loại nội tiết tố tác động đến sinh lý cơ thể là estrogen, progesterone và testosterone trong đó testosterone chiếm lượng nhỏ. Hormone này được sản xuất lượng nhỏ từ tuyến thượng thận và buồng trứng.



Theo BS Thành, nội tiết tố này quyết định sự chủ động và mong muốn nội tại về nhu cầu tình dục ở cả hai giới. Đáng nói, vốn là hormone sinh dục nam, nồng độ testosterone trong máu nam giới cao hơn khoảng 10 lần với phụ nữ.



Đặc biệt, hàm lượng hormone này vốn đã ít lại càng có xu hướng giảm đi khi người phụ nữ có tuổi. Cụ thể, khi chị em bước vào tuổi trung niên, testosterone giảm chỉ còn một nửa, thậm chí giảm mạnh hơn khi tiền mãn kinh và mãn kinh.



Theo ThS Lê Thanh Hà, Bệnh viện Quân y 103, với nam giới, nồng độ testosterone giảm tự nhiên khi lớn tuổi hơn. Sau tuổi 30, nồng độ testosterone lưu hành giảm khoảng 1-2% mỗi năm. Từ 70 đến 80 tuổi, nồng độ testosterone huyết tương của đàn ông chỉ bằng một nửa đến 2/3 nồng độ testosterone lúc họ 20 tuổi. Suy giảm testosterone khiến cánh mày râu gặp vấn đề trong "chuyện ấy", như giảm thời gian cương dương đặc biệt là vào ban đêm, giảm ham muốn...



Chính sự chênh lệch lớn về nội tiết tố khiến nhu cầu tình dục ở hai giới cũng có những khác biệt. Mặt khác, tính xã hội của đàn ông và phụ nữ cũng rất khác nhau khi nói đến vấn đề tình dục. Vai trò giới tính truyền thống quy định rằng phải mạnh mới là người khởi xướng chuyện chăn gối. Hơn thế, chị em cũng mang theo nhiều suy tư, lo lắng về khả năng mang thai ngoài ý muốn, quan hệ không an toàn... khi làm "chuyện đó" nên họ đắn đo, thận trọng.

Testosterone là yếu tố quyết định nhu cầu chuyện ấy của hai giới. "Vì vậy, không lạ gì khi các anh hầu như lúc nào cũng có thể “hừng hực” và sẵn sàng lâm trận. Trong khi vẫn có những chị em ham muốn “yêu” nhưng do tâm thế là người bị động, họ không dám thể hiện ra bên ngoài" - nam bác sĩ cho hay.



Ngoài ra, những suy nghĩ, hình ảnh hoặc tưởng tượng về tình dục cũng có thể khiến người đàn ông muốn quan hệ, dao động từ 1 đến 5 lần mỗi ngày. Thế nhưng, phái đẹp lại có ít những tượng tưởng hơn, từ ít hơn 1 đến 3 lần mỗi tháng.



BS Phan Chí Thành cũng thông tin thêm, trái ngược với cánh mày râu, nhu cầu tình dục trong não và phản ứng từ cơ thể của chị em thường không có sự đồng bộ.



Khi được xem những hình ảnh "nóng bỏng", không ít phụ nữ cho rằng không bị tác động gì nhưng thực tế, kết quả đo được cho thấy sự hưng phấn ở cơ quan sinh dục nữ không kém gì đàn ông. Điều này có nghĩa là phụ nữ có thể có tín hiệu về sự kích thích nhưng lại không hề nhận ra điều này.



Nhiều người phụ nữ không nhận rõ được ham muốn của bản thân, chủ yếu là do mất tập trung khi "gần gũi" (lo lắng về công việc, cuộc sống...), trong khi tình dục không thể tăng hoa nếu chỉ có tác động sinh lý.



Chú tâm hơn vào cơ thể, một lời khuyên khác của vị bác sĩ sức khoẻ tình dục này là chị em nên đi khám sản phụ khoa, bổ sung hormone tình dục nếu cần, nhằm kiểm soát các nội tiết tố, điều trị rối loạn giảm ham muốn.