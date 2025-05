Điều gì giúp 'Cung điện ma ám gây 'sốt'?

Bộ phim Cung điện ma ám (The Haunted Palace) trở thành hiện tượng truyền hình Hàn Quốc đầu năm 2025 nhờ kịch bản mới lạ, diễn xuất chắc tay và hiệu ứng lan tỏa mạnh từ khán giả quốc tế.

Yook Sung-jae và Bona trong phim Cung điện ma ám

Lấy bối cảnh triều đại Joseon, phim pha trộn các yếu tố cổ trang, giả tưởng, lãng mạn và hài hước, xoay quanh cuộc chiến giữa người và những linh hồn thần thoại mang tên Imoogi. Đây là sinh vật trong truyền thuyết có hình dáng rắn và khao khát hóa rồng.

Phim theo chân Yeo-ri (Kim Ji-yeon – Bona), một thợ chế tác kính có khả năng giao tiếp với linh hồn. Mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp khi Gang Cheol, một Imoogi bị nguyền rủa, nhập vào Yoon Gap (Yook Sung-jae), người từng là mối tình đầu của Yeo-ri. Cũng cùng thời điểm đó, cung điện hoàng gia liên tục xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ bí. Không ai biết rằng đã có Imoogi lần lượt tái sinh trong thể xác người trần để đối đầu với vương triều.

Ngay tập đầu phát sóng tối 18/4, phim ghi nhận rating trung bình 9,2%, chạm đỉnh 10,7%, trở thành phim mở màn có tỉ suất người xem cao nhất năm 2025, tính đến thời điểm hiện tại. Con số này vượt qua cả những tác phẩm đến từ các đài lớn như KBS, MBC hay các đài cáp như tvN, JTBC.

Dù không quy tụ dàn diễn viên đình đám, Cung điện ma ám vẫn gây tiếng vang nhờ diễn xuất ăn ý giữa Yook Sung-jae và Bona. Yook nhận được lời khen khi thể hiện vai kép vừa mang nội tâm con người, vừa ẩn chứa bản năng hung hiểm của rắn thần. Trong khi đó, Bona, thành viên nhóm WJSN, từng được biết đến qua vai diễn trong Twenty-Five, Twenty-One lại cho thấy sự trưởng thành qua nhân vật Yeo-ri giàu chiều sâu cảm xúc.

Cung điện ma ám là làn gió lạ trong dòng phim cổ trang vốn quen thuộc của Hàn Quốc

Phim do Yoon Sung-sik (nổi tiếng với Bridal Mask, The King’s Face) và biên kịch Yoon Soo-jung thực hiện. Theo Elle Korea, ê-kíp đã đầu tư kỹ lưỡng phần hình ảnh, kỹ xảo và bối cảnh cung đình, tạo nên không gian cổ trang đậm chất huyền bí. Trang The Korea Times đánh giá, phim là “làn gió lạ trong dòng phim cổ trang vốn quen thuộc”, khi kết hợp yếu tố truyền thuyết dân gian với mạch phim điều tra, tâm linh và cả yếu tố tình cảm nhẹ nhàng.

Trên các bảng xếp hạng, Cung điện ma ám thường xuyên đứng trong top 3 phim có chỉ số thương hiệu cao nhất tháng 5/2025, đạt gần 5 triệu điểm, theo thống kê của Good Data Corporation. Khán giả để lại hàng nghìn bình luận tích cực trên các diễn đàn Hàn Quốc và Việt Nam, cho rằng phim có tiết tấu tốt, nội dung cuốn hút và đặc biệt là “không đoán trước được diễn biến”.

Hiện phim đã phát sóng đến tập 12, dự kiến kết thúc vào giữa tháng 6 với tổng cộng 16 tập. Trên các nền tảng trực tuyến quốc tế, Cung điện ma ám được săn đón và lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Trailer chính thức thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube, còn hashtag #TheHauntedPalace lọt top thịnh hành nhiều tuần liền tại Hàn Quốc và Thái Lan.

Teaser phim Cung điện ma ám:

Không chỉ là một tác phẩm cổ trang, Cung điện ma ám đang chứng minh sức hút nhờ sự sáng tạo và linh hoạt của truyền hình Hàn Quốc trong việc làm mới các thể loại truyền thống. Nếu giữ được nhịp độ như hiện nay, phim có thể trở thành một trong những dấu ấn đặc biệt của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm nay.

Cung điện ma ám không chỉ là một bộ phim giải trí mà còn là minh chứng cho sự đổi mới và sáng tạo trong ngành công nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc. Với sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, phim hứa hẹn sẽ tiếp tục chinh phục khán giả trong và ngoài nước.

Thảo Nguyên