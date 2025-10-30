Huấn "Hoa Hồng", tên thật là Bùi Xuân Huấn (sinh năm 1985, quê Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai) được biết đến như một dân chơi xe đình đám trong cộng đồng khi thường xuyên khoe những hình ảnh gắn liền với xe sang, siêu xe đắt tiền. Thời điểm trước khi có quy định về định danh biển số cá nhân, người đàn ông này còn nổi tiếng với hình ảnh bên những chiếc xe biển số VIP.

Cùng đó, những video “dạy dỗ đạo lý”, hình ảnh khoe của và phát ngôn ngông nghênh đã biến anh thành nhân vật có nhiều tai tiếng. Trang Facebook của Huấn "Hoa Hồng" hiện có hơn 3,6 triệu người theo dõi. Ngoài ra, Huấn cũng sở hữu kênh YouTube, TikTok có hàng triệu người theo dõi.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao lan truyền thông tin các công ty của Huấn "Hoa Hồng" đang có "vấn đề".