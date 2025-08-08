Điều gì đáng mong đợi nhất ở iPhone 17 Pro Max?

Dù ai cũng đồng ý rằng những gì bên trong một chiếc iPhone quan trọng hơn vẻ ngoài, nhưng nhiều người sẽ vẫn rất quan tâm đến việc chiếc smartphone của mình trông như thế nào.

Dòng iPhone 16 Pro với màu đơn sắc. Ảnh: CNET

Vì vậy, giữa hàng loạt tin tức rò rỉ xoay quanh iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sắp ra mắt, một chi tiết rất được chú ý lại không hề liên quan đến thông số kỹ thuật hay tính năng.

Nó chỉ đơn giản là iPhone 17 Pro Max có thể sẽ có màu sắc lấy cảm hứng từ thiết kế Liquid Glass (kính lỏng) của iOS 26 – theo mô tả, có thể giống một số màu sắc từng xuất hiện trên các điện thoại Samsung trước đây.

Và thế là người dùng bắt đầu mơ về một thế giới nơi những chiếc iPhone cao cấp nhất của Apple có vẻ ngoài tươi tắn như các mẫu rẻ hơn.

Trong nhiều năm, Apple đã phân chia iPhone thành hai cấp độ: iPhone "thường" và iPhone Pro. Mẫu thường có cấu hình thấp hơn, giá rẻ hơn và sở hữu màu sắc táo bạo hơn; trong khi mẫu Pro đắt hơn và có màu sắc trung tính, nghiêm túc hơn.

Các phiên bản iPhone Pro và Pro Max thường có các màu như đen, trắng, xám bạc – cùng một màu “xu hướng” thay đổi mỗi năm. Nhưng với tư cách là những sản phẩm cao cấp nhất của Apple, bảng màu của dòng Pro như vậy là quá nhàm chán.

iPhone 17 Pro Max: 7 tính năng đỉnh cao mới được mong đợi ra mắt tháng tới

Chẳng hạn, iPhone 16 Pro có màu “desert titanium” – thực chất là màu vàng nhưng được gọi khác đi. Năm trước đó, iPhone 15 Pro có màu xám xanh (không mấy ấn tượng.