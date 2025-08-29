Điều gì đang âm thầm đẩy vàng tăng giá kỷ lục?

Hai năm tăng tốc kỷ lục

Giá vàng thế giới đã tăng ấn tượng trong khoảng hai năm qua, phản ánh sự bất ổn kinh tế toàn cầu và các yếu tố địa chính trị. Theo dữ liệu từ Kitco News, trong năm 2024, giá vàng tăng 29%; tính từ đầu năm 2025 đến nay (cuối tháng 8), vàng đã tăng thêm 28%.

Xu hướng này dường như vẫn đang tiếp diễn, với các nhà đầu tư đổ xô vào vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Trong phiên giao dịch ngày 28/8 trên thị trường New York (kết thúc rạng sáng 29/8 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng từ mức 3.385 USD/ounce lên trên 3.420 USD/ounce, lên mức cao nhất trong vòng một tháng.

Động thái này được hỗ trợ bởi sự suy yếu liên tục của đồng USD, với chỉ số USD Index giảm 0,32% xuống 97,81 điểm.