Điều đặc biệt của máy bay chở Bác Hồ đang được trưng bày ở triển lãm tại Hà Nội

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” vừa được khai mạc sáng nay (28/8) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC ở Đông Anh, Hà Nội.

Chiếc máy bay IL-14 mang số hiệu CN-C482 được trưng bày tại sân của phân khu "Khát vọng bầu trời", trong khuôn khổ Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Hoàng Hiệp

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý và thu hút được đông đảo người dân tham quan là chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 tại phân khu trưng bày "Khát vọng bầu trời" tại VEC.

Đây là 1 trong 5 chiếc máy bay do Chính phủ Liên Xô viện trợ cho Việt Nam vào đầu năm 1957, và chiếc có số hiệu VN-C482 được Chính phủ Liên Xô tặng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ đó, chiếc máy bay đặc biệt này là phương tiện chuyên chở Bác Hồ cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đi công tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.