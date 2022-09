Điều chuyển ba tổ trưởng CSGT ở Đồng Nai ra khỏi lực lượng

Chiều 29/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã điều ba tổ trưởng thuộc Trạm cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) ra khỏi lực lượng cảnh sát giao thông do sai phạm trong thực hiện quy trình tuần tra, xử lý trật tự an toàn giao thông.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Tổ Thanh tra đặc biệt được thành lập để ngăn ngừa tiêu cực trong xử lý vi phạm hành chính, đăng ký phương tiện, tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn giao thông...