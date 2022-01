Điều chưa từng có trong lịch sử Táo Quân 2022

Hiện ê kíp sản xuất vẫn chưa xác nhận việc NSND Công Lý có tham gia Táo Quân 2022. Thời điểm và địa điểm ghi hình cũng chưa chốt nhưng khả năng Táo Quân 2022 sẽ ghi hình mà không có khán giả tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô bởi số ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hình ảnh giới thiệu Táo Quân 2021

Mỹ Anh