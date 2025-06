Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính: Cú hích mới cho bất động sản công nghiệp

Do đó, trong ngắn hạn, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn do thay đổi đầu mối quản lý và chính sách chưa kịp đồng bộ giữa các địa phương sáp nhập. Tuy nhiên, về dài hạn, đây là cơ hội lớn để tái thiết khung pháp lý minh bạch và hiệu quả hơn. Việc phối hợp và thống nhất thủ tục trong các khu vực hành chính mới sẽ giúp tiết kiệm thời gian và cải thiện niềm tin của nhà đầu tư.

“Đối với bất động sản công nghiệp, nơi sự ổn định và rõ ràng trong quy hoạch là yếu tố sống còn, việc thống nhất thủ tục và chính sách sẽ mở đường cho các khu công nghiệp quy mô lớn, tích hợp hạ tầng logistics, đô thị vệ tinh và giao thông kết nối liên vùng”, ông Thomas Rooney nói thêm.

Thị trường phía Nam ghi nhận nhiều diễn biến tích cực

Chia sẻ về thị trường bất động sản công nghiệp khu vực phía Nam (TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu…), bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn TP.HCM (CBRE Việt Nam) cho biết, tỷ lệ lấp đầy đất khu công nghiệp duy trì ổn định ở mức 89%.

Trong khi đó, thị trường nhà kho và nhà xưởng xây sẵn cũng ghi nhận nhiều diễn biến tích cực, với tỷ lệ lấp đầy lần lượt đạt 72% và 89% trong quý I/2025. Cùng với tỷ lệ lấp đầy cao, giá cho thuê đất công nghiệp trung bình tại các thị trường cấp 1 ở khu vực phía Nam (không bao gồm TP.HCM) đạt 170 USD/m2/kỳ hạn còn lại, tăng nhẹ 2% so với quý trước và cao hơn 4% so với cùng kỳ năm 2024. Giá cho thuê xưởng ổn định ở mức 5 - 5,1 USD/m2/tháng; giá cho thuê kho tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2024 và 2,6% so với quý trước, đạt 4,8 USD/m2/tháng.

“Các giao dịch thuê đất công nghiệp, kho xưởng xây sẵn trong 3 năm trở lại đây tại thị trường phía Nam chủ yếu đến từ doanh nghiệp trong nước với đa dạng ngành nghề, như vận tải, logistics, sản xuất vật liệu xây dựng, linh kiện điện tử, thực phẩm, sản xuất đồ gỗ, thương mại điện tử và bán lẻ”, bà Thanh chia sẻ.