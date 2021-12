Điều chỉnh cơ chế trong chi kinh phí, điều động người chống dịch

Your browser does not support the audio element.

Nghị quyết điều chỉnh các lĩnh vực như: Điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19; Kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 công lập và hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh Covid-19; Bình ổn giá trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19…

Theo nghị quyết, trong trường hợp nhân lực của đơn vị, địa phương không đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan, người có thẩm quyền được phép điều động người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam (bao gồm cả người nước ngoài) được thực hiện xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19 khác với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề.