Điều bất thường khi hàng trăm phiếu công bố mỹ phẩm 'tự nguyện thu hồi'

Sau khi nhận phản ánh thu hồi phiếu công bố sản phẩm, chị Linh liên hệ với nhân viên công ty và được biết, hàng vẫn bán bình thường, không thu hồi.

Tương tự sản phẩm nước hoa hồng Naturie Hatomugi của Cty TNHH Thương mại dịch vụ BB Việt Nam vẫn bày bán bình thường ở nhà thuốc tại Long Biên dù đã có quyết định thu hồi công bố. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nhân viên tại nhà thuốc cho biết, chưa nhận được bất cứ thông tin gì về việc thu hồi sản phẩm từ công ty phân phối.

Theo quy định hiện hành, số tiếp nhận phiếu công bố do cơ quan nhà nước cấp khi doanh nghiệp đăng ký sản phẩm. Số này xác nhận sản phẩm đã được tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm công bố trước khi lưu hành trên thị trường. Thời hạn hiệu lực của số tiếp nhận 5 năm kể từ ngày cấp.

Tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong cho thấy, năm 2024, cơ quan chức năng cũng thu hồi hàng trăm phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Trong khi đó, chưa có thông tin về việc yêu cầu thu hồi, ngưng lưu hành sản phẩm thu hồi.

Cty TNHH Thương mại tổng hợp & dịch vụ Linh Anh (Thanh Ba, Phú Thọ) bị thu hồi 2 phiếu công bố do không có hồ sơ thông tin sản phẩm xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền, mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ công bố. Đa số doanh nghiệp còn lại thu hồi do công ty đề nghị thu hồi tự nguyện phiếu tiếp nhận thông báo.

Trước đó, Cty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group (Quận 5, TPHCM) bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm do nhãn gốc sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố. Công an tỉnh Đồng Nai quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Cty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai – đơn vị hợp tác và sản xuất kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body cho Cty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group. Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy, chỉ số chống nắng thực tế trong sản phẩm chỉ đạt 4,8% so với số đăng ký và ghi trên bao bì sản phẩm.