Điều bất ngờ phía sau màn cầu hôn 'nóng' nhất buổi sơ duyệt diễu binh 2/9

Phía sau màn cầu hôn

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng trong buổi sơ duyệt diễu binh hôm 27/8 là màn cầu hôn của cặp đôi Quế Như và Ngọc Sơn (cùng SN 1992, Hà Nội). Giữa tiếng hò reo của người dân và sự hỗ trợ nhiệt tình của các chiến sĩ, họ đã có những phút giây khó quên trong đời.

Loạt video ghi lại cảnh cầu hôn đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác “khủng” nhiều ngày qua.

Video cặp đôi chụp ảnh cưới giữa tiếng hò reo của người dân. Nguồn: NVCC

Chia sẻ với PV VietNamNet, Quế Như cho biết cô và Ngọc Sơn về chung một nhà từ năm 2021 nhưng vì dịch Covid-19 và nhiều lý do khác, nên chưa tổ chức cưới.