Điều 19 toa xe chở gần 700 tấn đá án ngữ, giữ cầu Bạch Hổ giữa lũ dữ

Cụ thể, đến tối 27/10, mực nước sông Hương liên tục dâng cao, đe dọa an toàn cầu đường sắt Bạch Hổ. Để bảo vệ công trình, ngành đường sắt đã khẩn trương điều động 19 toa xe chở đá (gần 700 tấn) án ngữ trên cầu nhằm tăng tải trọng, tránh nguy cơ bị dòng nước siết cuốn trôi.

Lãnh đạo ngành đường sắt cho hay, việc điều tàu “giữ cầu” là giải pháp khẩn cấp, thường được áp dụng trong các đợt mưa lũ lớn, giúp bảo vệ công trình trọng yếu, bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt quốc gia.