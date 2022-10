Diệp Lâm Anh 'thở không nổi' sau cuộc gặp tiểu tam 2 tiếng

"Tôi không thể lý giải được tại sao tất cả mọi thứ trọn vẹn như vậy, nhưng tôi vẫn phải đối mặt với sự đổ vỡ, người ấy chọn người khác bên cạnh.

Tôi không lý giải được, nếu trả lời có lẽ chỉ biết nói hết duyên, không may mắn thôi, chứ không phải do mình có một khiếm khuyết gì đấy.

Mà đã là gia đình, nhiều khi có nhiều khiếm khuyết chăng nữa thì người ta vẫn phải chấp nhận, và người ta vẫn phải cùng nhau dung hòa khiếm khuyết của cả hai bên", người đẹp Hà thành trải lòng.

Thời điểm hiện tại, Diệp Lâm Anh đang cố gắng giành quyền nuôi con khi ra tòa ly hôn. Chồng cô muốn nuôi bé gái lớn, song chân dài không muốn các con phải xa nhau khi còn quá nhỏ, đều cần có vòng tay chăm sóc của người mẹ.

Clip: Diệp Lâm Anh nói về cuộc gặp người thứ ba.

Theo Vietnamnet