Diệp Lâm Anh 'lột xác': Từ Hip-hop girl đến dâu nhà giàu sang chảnh

Những ngày vừa qua, ồn ào ly hôn của Diệp Lâm Anh cùng chồng đại gia đang là tâm điểm của sự chú ý trên khắp các trang MXH. Đã có rất nhiều tình tiết, uẩn khúc và những người ngoài cuộc được "kéo vào drama" của cặp vợ chồng này.

Cũng vì thế cái tên Diệp Lâm Anh đã bắt đầu nổi rầm rộ một lần nữa. Bắt đầu nổi danh từ một cuộc thi về người mẫu nhưng ít ai biết cô còn có xuất thân là một vũ công. Bên cạnh đó, trong sự nghiệp của mình, Diệp Lâm Anh cũng hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác như ca sĩ, diễn viên... Đặc biệt, hành trình nhan sắc thay đổi "dập dìu" của nữ ca sĩ cũng chính là điều được khán giả quan tâm nhiều nhất.

"Thuở còn phèn" và hoạt động trong nhóm nhảy đình đám Big Toe

Trước khi đến với con đường ca sĩ, người mẫu, Diệp Lâm Anh thuở xưa từng là thành viên của nhóm nhảy đình đám Hà Nội - Big Toe. Hoạt động vào những năm 2000 - 2010, Big Toe là một nhóm nhảy quy tụ những cô cậu thanh niên đam mê và có tài năng hip-hop ở Hà Nội. Nữ ca sĩ hoạt động trong nhóm nhảy này vào năm 15 tuổi và trở thành trưởng nhóm nữ đầy thuyết phục và được các đồng đội rất yêu mến.

Diệp Lâm Anh khoe trình vũ đạo gợi cảm tại showcase của nhóm nhảy Big Toe



Thân hình chuẩn chỉnh, săn chắc của Diệp Lâm Anh thuở xưa

Khi đó, Diệp Lâm Anh sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình đúng chuẩn của một vũ công với cơ bụng săn chắc, vòng eo nuột nà khiến ai nấy đều ưa thích. Ở thì hiện tại, nhan sắc lúc xưa của nữ ca sĩ có thể sẽ không được lòng nhiều người nhưng so với lúc bấy giờ thì sự xinh đẹp của Diệp Lâm Anh có lẽ đã khiến phái mạnh phải rung động.



Diệp Lâm Anh khi còn hoạt động trong nhóm nhảy lấy biệt danh là Cún



Nhan sắc Diệp Lâm Anh lúc này nổi bật giữa dàn chị em đồng nghiệp

Giữ cương vị là nhóm trưởng nữ của Big Toe, nữ vũ công lúc nào cũng dành hết thời gian của mình cho việc nhảy, có khi một ngày nhảy đến 16 tiếng. Với cường độ tập luyện gắt gao, cô đôi lúc bị chấn thương nhưng nhờ đó mà cứng cáp và mạnh mẽ hơn rất nhiều.



Hình ảnh thuở "chưa dậy thì" của Diệp Lâm Anh lúc bấy giờ



Diệp Lâm Anh lúc bấy giờ ưa chuộng phong cách cá tính chuẩn "hip-hop girl"