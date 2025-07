Diệp Lâm Anh lên tiếng về tin đồn bị bắt vì sử dụng ma túy

Đáp trả tin đồn, Diệp Lâm Anh bức xúc viết: “Bắt thời gian nào? Công an khu vực nào bắt? Mời các đồng chí lên thẳng công an cùng em xác nhận rồi đi đồn cho nó uy tín. Hoặc chiều nay em tham gia họp báo chương trình của "Chiến sĩ quả cảm" của Bộ Công an đấy ạ. Các anh chị tới thẳng đó tố em nhé!”.

Trước sự việc, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ với Diệp Lâm Anh và cho rằng cô nên trình báo với cơ quan chức năng để xử lý những cá nhân tung tin thất thiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và hình ảnh cá nhân.