Diệp Lâm Anh có động thái gây chú ý giữa 'bão' tin đồn, fan hết lời khen ngợi

Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) và hoàn lưu sau bão, tỉnh Nghệ An đã phải hứng chịu đợt lũ lớn chưa từng có trong lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Nghệ An kêu gọi cộng đồng bằng tình cảm và trách nhiệm, chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Mới đây nhất, Diệp Lâm Anh đã công khai chuyển khoản số tiền 100 triệu đồng đến Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An. Kèm theo đó, cô chia sẻ lời kêu gọi ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão số 3 (Wipha) từ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

"Diệp Lâm Anh xin được chia sẻ với đồng bào đang chịu ảnh hưởng lũ quét ở Nghệ An. Mong mọi người kiên cường vượt qua", cô viết.