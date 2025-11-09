Diễn viên Vu Mông Lung 37 tuổi qua đời đột ngột vì ngã lầu

Blogger Giang Tiểu Yến - người cung cấp tin tức tiết lộ đêm 10/9, Vu Mông Lung đã đi ăn cùng 5-6 người bạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Buổi tiệc được tổ chức tại nhà riêng của một người bạn trong nhóm.

Đến khuya, mọi người trở về phòng ngủ. Khoảng 6 giờ sáng ngày 11/9, bạn bè gõ cửa phòng đánh thức nam diễn viên dậy nhưng không thấy động tĩnh.