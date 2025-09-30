Diễn viên ‘Tử chiến trên không’ cưới TikToker Đức Reaction

Thiên Tú và TikToker Đức Reaction về chung nhà sau 3 năm gắn bó. Đám cưới cặp đôi diễn ra trưa 30/9 tại một trung tâm tiệc cưới ở Hà Nội, khách mời chủ yếu là gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể.

Thiên Tú diện váy cúp ngực, đội voan dài trong khi chú rể mặc vest truyền thống. Trên nền nhạc ca khúc My only, nữ diễn viên Tử chiến trên không được bố dẫn vào lễ đường. Khi phát biểu, Thiên Tú xúc động gửi lời tri ân tới bậc sinh thành.