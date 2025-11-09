Diễn viên Thương Tín không thể đi lại, lộ diện mạo khác lạ

Nhân chuyến công tác ở Khánh Hòa, Tô Hiếu ghé thăm diễn viên Thương Tín.

Anh nói, tình trạng sức khỏe của Thương Tín ổn định, tăng khoảng 3-4kg nên khuôn mặt đầy đặn hơn, cộng thêm râu, tóc mọc dài nên diện mạo khá lạ.

Dù vậy, Thương Tín hiện không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt đều cần người giúp.