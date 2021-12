Diễn viên Thương Tín: "Ăn mày người khác nhục lắm nhưng tôi hết đường rồi"

Your browser does not support the audio element.

Xoay quanh thông tin Thương Tín đang sống lay lắt, nợ vài tháng tiền nhà trọ, trong túi không có nổi 1.000 đồng dù đầu năm nay, nam diễn viên được đồng nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ khoảng 800 triệu đồng. Trong số đó, NSƯT Trịnh Kim Chi đã đại diện các mạnh thường quân, mua bảo hiểm cho con gái Thương Tín với trị giá khoảng 300 triệu đồng…

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đặt nghi vấn nam diễn viên đã tiêu xài hết số tiền trên?

Phản hồi trước nghi vấn này, Thương Tín phủ nhận việc tiêu xài phung phí hết số tiền được các mạnh thường quân ủng hộ qua kênh Vlog Chuyện thiên hạ: "Tôi gửi tiền tiết kiệm cho con và dựng căn nhà cấp 4 ở quê. Nhà đó tôi tính khi nào không có sức đi làm kiếm tiền nữa, tôi sẽ về đó ở. Hiện tôi nhờ mấy đứa em ở quê trông giùm. Ít tiền còn lại thì đã chi tiêu hết vì dịch mấy tháng qua, tôi không có việc làm…".